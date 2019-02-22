В Кемерове откроют отделение для больных с тяжелой формой туберкулеза

КЕМЕРОВО, 22 февраля. /ТАСС/. Новое отделение для пациентов с тяжелой формой туберкулеза создадут в Кемерове в 2019 году на базе областного клинического фтизиопульмонологического центра. Медицинскую помощью в нем смогут получать больные со всей Кемеровской области, которая занимает в Сибирском федеральном округе второе место по заболеваемости туберкулезом, сообщила ТАСС главный врач учреждения Ирина Осинцева.

"Перед нами поставлены задачи по снижению смертности, заболеваемости и улучшению эффективности лечения [туберкулеза], ... мы думаем, в первую очередь, о том, чтобы каждому пациенту Кемеровской области была доступна высококвалифицированная медицинская помощь", - сказала Осинцева.

Под новое отделение для тяжелых больных туберкулезом переоборудуют помещение площадью более чем 1 тыс. кв. м с отдельным изолированных входом. Специальные палаты-боксы будут рассчитаны на одного пациента, что позволит разделить эпидемические потоки больных и предотвратить перекрестное заражение пациентов. Также в новом отделении оборудуют палаты интенсивной терапии с современными лечебно- диагностическими аппаратами.

"Разработка и согласование проектной документации по отделению будут завершены к маю текущего года, открытие отделения запланировано на конец 2019 года", - уточнила Осинцева.

В прошлом году в Кемеровской области было выявлено 2 203 новых случая заболевания туберкулезом.