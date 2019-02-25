В трех северных районах Омской области полностью восстановили газоснабжение

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области полностью восстановили газоснабжение в Знаменском, Тарском и Тевризском районах на севере региона, в которых с начала февраля без голубого топлива оставались промышленные предприятия и 307 частных домовладений. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий региона.

Из-за сильных холодов в начале февраля в Омской области потребление газа в трех районах на севере области выросло в 1,5-2 раза. Истощенное Тевризское газоконденсатное месторождение, которое обеспечивает их газом, не могло компенсировать выросшее потребление. В результате в газопроводах стало падать давление. Чтобы избежать аварийной ситуации, власти региона отключили от газоснабжения промышленные предприятия и 307 потребителей, у которых есть альтернативные источники отопления.

"Все потребители в северных районах подключены к газоснабжению", - сказали в минпроме.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил ТАСС, что проблема газоснабжения северных районов региона будет решена, их жители не останутся без голубого топлива. По его словам, власти ищут способ увеличить добычу газа из Тевризского месторождения и параллельно совместно с "Газпромом" прорабатывают возможность доведения магистрального газопровода до Тары.

В Тарском, Тевризском и Знаменском районах в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут. Газом отапливаются частные домовладения.