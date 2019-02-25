Число заболевших корью в Новосибирске увеличилось до 48 человек

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Число заболевших корью в результате вспышки заболевания в Новосибирске в понедельник увеличилось до 48 человек, среди них 41 ребенок. Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации региона министр здравоохранения области Константин Хальзов.

В четверг горуправление Роспотребнадзора проинформировало, что в Новосибирске складывается напряженная эпидемическая ситуация по кори. На 21 февраля болели 39 человек, в том числе 34 ребенка.

"У нас на сегодняшнее утро 48 заболевших корью, из них 41 ребенок .. очерчен круг всех контактов, проводится иммунизация", - сказал Хальзов.

По его словам, около 700 человек контактировали с заболевшими, из которых привиты только 300.