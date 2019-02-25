В инфраструктуру железной дороги в Алтайском крае инвестируют 3,2 млрд руб. за 2019 год

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" инвестирует в обновление инфраструктуры железной дороги на территории Алтайского края около 3,2 млрд рублей. Об этом в понедельник во время открытия после реконструкции вокзала на станции Усть-Тальменская сообщил журналистам начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай.

"Мы в 2019 году планируем не менее 3,2 млрд рублей инвестиций вложить в развитие территории края. Для нас это, прежде всего, реконструкция нашей инфраструктуры: 160 км путей, мы планируем оборудовать устройствами транспортной безопасности видеонаблюдения наши вокзалы... (в том числе), в Камен-на-Оби. Развиваем технологическую связь на участке Рубцовск - Локоть.<…> Это все дает хорошую прибавку в объеме работы для всего направления Сибирского хода, ... [даст] как минимум 5-10% увеличение объемов перевозимой группы [грузов] по территории края", - сказал Грицай.

По словам руководителя ЗСЖД, в реконструкцию вокзала Усть-Тальменской станции было направлено около 75 млн рублей. В здании, которому исполнилось 104 года, обновили перекрытия, кровлю, полностью реконструировали зал ожидания. Грицай пояснил, что ежедневно с этой станции отправляются около тысячи человек и для них было необходимо обеспечить комфортные условия.

"Мы сегодня обсуждали, что есть некоторые сферы в области железнодорожных перевозок, где без поддержки и внимания государства не обойдешься - субсидирование маршрутов, перевозок, электричек, пригородного обслуживания и обновления. Мы здесь тоже постоянно участвуем, договариваемся, и делаем так, чтобы нашим жителям и пассажирам было комфортно и удобно", - отметил глава региона Виктор Томенко.

По данным пресс-службы правительства региона, инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в 2018 году составляли 3 млрд рублей. С 2015 по 2017 год ОАО "РЖД" направлено на развитие своей сети в крае более 6 млрд рублей.