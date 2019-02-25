Более 90 человек стали жертвами недобросовестных застройщиков в Томской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек, занимающихся строительством многоквартирных домов в Томской области и обманувших 90 дольщиков на 100 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Томской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), совершенное в сфере долевого строительства. По имеющейся информации, два жителя областного центра в период с 2012 по 2018 год, используя подконтрольные организации, привлекали денежные средства граждан под предлогом строительства многоквартирных домов. В городе Томске и в селе Богашево дома были построены ненадлежащего качества с нарушением требований безопасности и сроков. В поселке Зональная станция ни одна из трех очередей не достроена", - сказала представитель МВД.

По ее словам, в результате пострадали 89 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. В настоящее время двоим фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.