Более 25 тыс. частных домов в Кузбассе нужно оснастить пожарной сигнализацией

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Специальные дымовые датчики, которые в случае пожара позволяют оперативно передать сигнал спасателям, необходимо установить более чем в 25 тыс. частных домов с печным отоплением в Кемеровской области. В них проживают многодетные семьи и одинокие пенсионеры, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального департамента социальной защиты населения.

"В установке пожарных извещателей нуждаются 17 тыс. 312 многодетных семей, проживающих в частных домах с печным отоплением, и 8 тыс. 711 одиноких маломобильных пенсионеров", - уточнили в пресс-службе.

На минувшей неделе Глава МЧС России Евгений Зиничев направил руководителям шести регионов, в том числе и Кемеровской области, где в последние месяцы произошло несколько пожаров в частных домах с гибелью людей, обращения о необходимости усилить работу по обеспечению пожарной безопасности. В 2018 году на территории Кузбасса было зарегистрировано 2 тыс. пожаров в частных домах, в которых погиб 161 человек.

В ходе совместных рейдов инспекторы пожарного надзора и социальные работники в Кемеровской области выявляют семьи, в домах которых необходима установка пожарных извещателей, оборудование монтируют бесплатно в рамках благотворительной акции "Безопасный дом", ее реализацию на своих территориях курируют муниципальные власти, средства изыскиваются из благотворительных источников и выделяются бизнесом.

В регионе уже было зафиксировано несколько случаев, когда благодаря сигналу дымового датчика удалось предотвратить возгорание, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. "В январе в доме многодетной семьи в Междуреченске автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем зафиксировал факт возгорания и направил сигнал на центральный пункт пожарной связи города. На место происшествия незамедлительно было направлено пожарно- спасательное отделение, огонь был потушен", - сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что в Кузбассе установлено более 22,5 тыс. пожарных извещателей в частных домах, где проживают многодетные семьи. В том числе более 6 тыс. таких приборов с датчиками с функцией передачи GSM-сигнала смонтировано в 2018 году. Более половины нуждающихся в специальном противопожарном оборудовании домов им пока не оснащена.