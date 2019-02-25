Благоустройство Красноярска к Универсиаде завершилось открытием скульптурной композиции

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Благоустройство Красноярска к Универсиаде, которая откроется 2 марта, завершается в понедельник открытием в городе композиции Transformacion, автором которой стал российский скульптор Даши Намдаков. Скульптура, создание которой оплатил пожелавший остаться неизвестным меценат, станет подарком городу, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ), на территории которого установлена композиция.

"Открытие скульптуры Даши Намдакова - это одно из мероприятий в рамках подготовки к Универсиаде. Каких-то организованных экскурсий в дни состязаний устраивать не будем, но любой желающий сможет прийти к Transformacion", - сказали ТАСС в пресс-службе СФУ.

Скульптура представляет собой составленную из бронзовых элементов, стилизованных под каменные глыбы, человеческую голову в головном уборе в виде черепа животного. Через отверстия в скульптуре можно разглядеть внутреннюю часть черепа, которая выглядит как свод пещеры с наскальными рисунками. Там можно увидеть бегущих лосей, рыбаков в лодке, охотников с луками, шаманов с бубнами.

Как пояснили в СФУ, скульптура символизирует сурового и решительного человека, живущего на древней сибирской земле, на берегу великой реки. Скульптура установлена перед главным корпусом Сибирского федерального университета. Макет, по данным СФУ, выполнен в лондонской мастерской Намдакова, а отливку из бронзы делали в Бурятии. Весит скульптура около 8 тонн, в высоту она достигает почти 4 метров.

Городское благоустройство

Завершаются работы по благоустройству города в целом. Как сообщили ТАСС в мэрии Красноярска, их объем в рамках подготовки к универсиаде сопоставим с четырехлетней программой благоустройства города.

"Красноярск совершил значительный рывок в инфраструктурном развитии, заданы новые стандарты благоустройства и преображения городской среды. Главной задачей преобразований было создать новую городскую эстетику, чтобы жителям хотелось как можно больше времени проводить в городском пространстве", - рассказали ТАСС в департаменте городского хозяйства мэрии.

При проведении благоустройства власти исходили из концепции создания единого облика пространства, что особенно отразилось на ремонте фасадов домов. "В программу ремонта были включены 80 зданий, в том числе, 6 социальных объектов и 11 объектов культурного наследия. <…> Цвета подбирались так, чтобы дома органично вписывались в окружающее пространство, сохраняли свой исторический облик и гармонировали с соседними зданиями, представляя единый ансамбль", - рассказали в мэрии.

Также на 18 жилых домах в центре Красноярска в рамках подготовки к Универсиаде устроена архитектурно- художественная подсветка. Огнями украсили мосты через Енисей, здания музейного центра, Енисейского речного пароходства и железнодорожного вокзала в центре города. Подсветка зданий организована за счет средств частных компаний, в том числе и генерального партнера игр компании "Норникель".

Об Универсиаде

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. К студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году - в Казани.