В Омске возбудили уголовное дело после избиения 7-летним мальчиком младшей сестры

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Семилетний мальчик в Калачинском районе Омской области избил скалкой четырехлетнюю сестру, которая попала в больницу с разрывом селезенки. Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"16 февраля 2019 года в Калачинскую районную больницу поступила четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, семилетний брат девочки, пока матери не было дома, в течение двух дней избивал сестру кулаками и деревянной скалкой. Девочка госпитализирована, ей проведена операция по удалению селезенки, в настоящее время она проходит лечение в больнице.

Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова, мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, но в рамках дела будет дана правовая оценка действиям матери и органов опеки, будет принято решение о возбуждении уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и бездействию должностных лиц. "Там вопросов много. Мать стояла на учете как неблагополучная, но незадолго до инцидента ее сняли с учета. Почему сняли, если там такое творится, будем устанавливать", - сказала она.

Болдинова добавила, что в семье есть третий ребенок - восьмилетняя девочка, дети воспитываются без отца.