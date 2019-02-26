Более 20 военных вертолетов Ми-8 и Ми-24 задействованы в учениях в Новосибирской области

ТАСС, 26 февраля. Летно-тактические учения, в которых задействованы более 20 вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 авиационного отдельного полка армейской авиации Центрального военного округа, стартовали во вторник в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Летчики отработают элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки, применению ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным мишеням. В ходе учений летный и инженерно-технический состав отработает вопросы подготовки ударных вертолетов Ми-24 и транспортных боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" к боевому применению", - говорится в сообщении.

Учения, в которых задействованы более 20 вертолетов и свыше 300 военнослужащих авиационного полка, продлятся до конца недели, уточнили в пресс-службе.

Отдельный авиационный полк Центрального военного округа сформирован в начале декабря 2018 года. После переформирования увеличился численный и боевой состав полка, в результате чего существенно повысилась его боевая мощь. На вооружении полка - современные образцы ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-штурмовых - Ми-8АМТШ. Летный и инженерно-технический состав полка прошел плановое переобучение на новые образцы авиационной техники.