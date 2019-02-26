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Два человека пострадали в Омске в ДТП с маршрутным микроавтобусом

"Газель" столкнулась с двумя автомобилями и опрокинулась

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус столкнулся в Омске с двумя автомобилями и опрокинулся, два пассажира доставлены в больницу. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионально УГИБДД.

"На проспекте Маркса произошло столкновение Mitsubishi Galant и пассажирской "Газели", которая после этого врезалась в стоящий Chevrolet Lanos и опрокинулась. Два пассажира микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о ДТП поступило в 13:35 (10:35 мск). Всего в момент столкновения в салоне микроавтобуса, следовавшего по маршруту 385, находилось три пассажира. Получить оперативный комментарий Минздрава о состоянии пострадавших ТАСС не удалось.

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