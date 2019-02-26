В новосибирском метро в марте запустят поезд-музей, посвященный Году театра

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Поезд-музей, состоящий из четырех стилизованных вагонов, запустят в Новосибирском метрополитене в рамках Года театра. Проект подготовлен для того, чтобы рассказать жителям и гостям Новосибирска о театрах города, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

"Поезд-музей - это один из проектов, который у нас стартует к Международному дню театра, к 27 марта. В каждом вагоне будет история наших театров", - сказала Терешкова.

В поезде будет представлена информация о театрах Новосибирска - всего их около 10, включая Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ), Новосибирский областной театр кукол (НОТЕК), театры "Красный факел" и "Глобус".

Ранее сообщалось, что в Новосибирске впервые в Международный день театра в марте 2019 года пройдет акция "Ночь в метро". Планировалось, что актеры местных театров представят спектакль в подземке. Во вторник Терешкова сообщила в пресс-центре ТАСС, что организаторы уже определились с постановкой, она будет называться "Алиса в подземелье". Другие детали акции пока не раскрываются.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. В 2017 году метрополитен перевез более 80 млн пассажиров.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.