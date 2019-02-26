Две строки за вывоз мусора в Заринске на Алтае объяснили изменением структуры оплаты услуг

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Управляющим компаниям города Заринска Алтайского края власти города рекомендовали провести работу с жильцами, чтобы решить вопрос с двумя строчками в квитанция на оплату ЖКХ за вывоз мусора. Две строки появились в связи с изменением структуры оплаты услуг, и жильцам предстоит самостоятельно решить, куда пойдут средства на вывоз мусора, заложенные в графе на содержание жилья, сообщили ТАСС во вторник пресс-службе мэрии.

Как рассказал ТАСС житель города, общественник Николай Поддубный, у жителей Заринска вызвала непонимание ситуация, когда после нового года после старта реформы мусорной отрасли в России в квитанциях появилось две отдельных строки - на вывоз мусора и содержание жилья. Ранее, по его словам, оплата вывоза отходов была спрятана в оплате содержания жилья, но ожидаемого уменьшения суммы в связи с появлением отдельной услуги не произошло, что и вызвало вопрос горожан: на какие цели направляются эти средства.

"Чтобы изменить строчку "содержания жилья", которая значится в квитанциях за плату услуг ЖКХ, необходимо провести общее собрание жильцов в каждом доме. Жители должны принять решение - либо они уменьшают тариф на содержание жилья, исключая плату за вывоз мусора, либо они оставляют эту сумму, и она будет направляться (по общему решению), к примеру, на ремонтные работы, обустройство детского городка. На сегодня администрация города дала такие рекомендации управляющим компаниям города (провести такую разъяснительную работу с жильцами) и работа проводится", - сказал собеседник агентства, отметив, что средства, поступающие от людей за эту категорию услуг, остаются на счете дома и в дальнейшем также будут использоваться по решению жильцов.

По словам представителя мэрии Заринска, управляющие компании, которых в городе пять, будут инициировать проведение общих собраний. Рекомендательные письма от администрации управляющим компаниям отправлены, к мэрии присоединился и депутатский корпус. В администрации города подчеркнули, что автоматически исключить из содержания жилья оплату за вывоз мусора невозможно - каждый дом должен принять свое решение.

Заринск - моногород, основанный 40 лет назад, на сегодня его население - около 46 тысяч человек. Градообразующее предприятие "Алтайкокс" - одно из крупнейших коксохимических предприятий РФ. В 2018 году город получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сделать рынок прозрачным, сократить число свалок и нарастить долю перерабатываемого мусора с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.