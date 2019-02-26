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Число переехавших в Омскую область из-за рубежа соотечественников выросло за год на 14%

Регион предложил правительству России продлить программу переселения до 2021 года

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Число соотечественников, ставших участниками региональной программы добровольного переселения из-за рубежа в Омскую область, превысило в 2018 году 4,5 тыс. человек, что на 14% больше показателей 2017 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области. Сибирский регион, в котором миграционная убыль в последние годы превышает 10 тыс. человек, предложил продлить программу переселения до 2021 года.

"В прошлом году по региональной программе переселения на постоянное место жительства в Омскую область переехало из-за рубежа 4557 соотечественников. Средний возраст переселенцев - 33 года. Преобладающее количество участников программы переселения имеют высшее и среднее профессиональное образование", - сказали в пресс-службе, добавив, что в 2017 году число переселенцев составило 3992 человека.

По словам представителя Минтруда, в Омской области переселенцам предоставляются единовременные подъемные пособия, компенсации расходов на аренду жилого помещения, оказывается содействие в трудоустройстве. В 2018 году на эти цели было направлено 9,14 млн рублей, в 2019 году финансирование программы вырастет до 13,9 млн рублей.

В Минтруде подчеркнули, что Омская область заинтересована в привлечении соотечественников на постоянное проживание. Правительству России было предложено продлить программу до 31 декабря 2021 года.

По данным Омскстата, с января по ноябрь 2018 года миграционная убыль Омской области составила 11198 человек, что почти 1,9 тыс. человек больше миграционной убыли за весь 2017 год.

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