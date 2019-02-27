Более тысячи иногородних волонтеров прибыли в Красноярск для работы на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Все иногородние волонтеры Всемирной Зимней Универсиады прибыли в Красноярск для работы на предстоящих соревнованиях, сообщили ТАСС в дирекции игр. Всего на студенческих играх будет задействовано около 1,1 тыс. добровольцев из других городов России и зарубежных стран.

"Всего в работе на зимней Универсиаде-2019 будет задействовано около 5 тыс. волонтеров. Это не только жители Красноярска и Красноярского края, но и добровольцы из других регионов России и зарубежья. Все иногородние волонтеры - 1,1 тыс. человек - прибыли в Красноярск и заселились в Резиденцию волонтеров - это новый, комфортный комплекс общежитий "Перья", - рассказали в дирекции.

Волонтеров отбирали в течение нескольких лет подготовки к Универсиаде. Главное требование, которое предъявлялось к добровольцам, - большое желание быть причастным к масштабному событию и внести свой вклад в его проведение.

"Конечно, мы настраиваем волонтеров на серьезную работу в дни Студенческих игр, - рассказал журналистам заместитель руководителя дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев, - но обязательно дадим возможность и отдохнуть. Добровольцы смогут принять участие во многих мероприятиях культурной программы, прочувствовать атмосферу праздника изнутри".

Знакомство с Сибирью

В числе добровольных помощников не только россияне и граждане стран СНГ, но и жители дальнего зарубежья. Так, студент Анас Мунзер родом из Сирии. Отправиться в Красноярск он решил после того, как летом прошлого года поработал волонтером на чемпионате мира по футболу.

"Мне представился уникальный шанс посмотреть Сибирь. Здесь не так уж холодно, как мне говорили, и очень добрые люди. Мне нравится жилой комплекс, в который нас заселили - все новое, удобное. Впереди соревнования, будет интересно, я уверен", - рассказал он ТАСС.

Оценить работу волонтеров уже могут приезжающие в город иностранные делегаты и спортсмены. "Волонтеры - они такие милые и дружелюбные", - поделилась впечатлениями с ТАСС представитель национальной федерации студенческого спорта Китая Чжао Сюань.

Языковой барьер не помеха

Международным языком общения Универсиады станет, по решению Международной федерации студенческого спорта (FISU), английский. Как рассказали ТАСС в дирекции игр, знание этого языка стало одним из критериев отбора волонтеров. Именно на нем будут вестись протокольные и официальные мероприятия.

"Единственное исключение - Конференция FISU (международный образовательный форум, который пройдет в Красноярске с 5 по 7 марта, одновременно со Студенческими играми). Здесь общение официально ведется на 2-х языках - английском и французском", - отмечают в дирекции игр.

Впрочем, в дирекции Универсиады уверены, что для гостей игр языковой барьер не станет помехой. "Есть сотрудники, волонтеры и переводчики, которые владеют другими языками - испанским, немецким, китайским и другими. В случае необходимости они могут общаться с иностранными гостями на том языке, который поможет им легче всего понимать друг друга", - рассказал собеседник агентства.

Об Универсиаде

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.