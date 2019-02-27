Шесть заболевших корью человек остаются в больницах Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Трое детей и трое взрослых, заболевших корью в результате вспышки вируса в Новосибирске, остаются в больницах. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

В Новосибирске складывается напряженная эпидситуация по кори. По данным Минздрава, 25 февраля число заболевших составило 48 человек, среди них 41 ребенок. По данным правительства региона, к среде их количество достигло 52 человек.

"На госпитализации три ребенка и трое взрослых", - сказал собеседник агентства.

Ранее в 13 образовательных организациях Новосибирска были проведены противоэпидемиологические мероприятия, в том числе экстренная вакцинация. Все непривитые были отстранены от учебы и педагогической деятельности.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.