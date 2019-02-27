Россельхознадзор выявил под Томском незаконную свалку отходов с предприятий агрохолдинга

ТАСС, 27 февраля. Региональное управление Россельхознадзора в ходе проверок сельхозземель обнаружило около деревни Кусково под Томском незаконную свалку отходов производства с птицефабрик, принадлежащих крупному холдингу "Сибирская аграрная группа". Об этом сообщил ТАСС в среду замначальника отдела государственного земельного надзора томского Россельхознадзора Григорий Косенко.

Летом прошлого года жители Томска пожаловались на неприятный запах в городе. В ходе проверок региональных надзорных органов был выявлен один из возможных источников запаха - свалка отходов с принадлежащих холдингу аграрных предприятий. Тогда томское следственное управление СК РФ по материалам УФСБ возбудило уголовное дело по статье 171 УК РФ ("Порча земли").

"В феврале были обнаружены три участка под Томском, где складировался куриный помет - один в районе Кусково, недалеко от того места, где находили летом, и еще два в районе села Заречного. Участки суммарной площадью 20 гектаров. Уже опросили водителей "КамАЗов", которые вывозили [отходы] - вывозилось с птицефабрик в поселках Рассвет и Молодежный, они принадлежат "Сибирской аграрной группе". Жалоб на неприятных запах от жителей не поступало", - сказал собеседник агентства.

Виновнику нарушений грозит штраф на сумму до 880 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет восстановить сельхозугодия. ТАСС пока не располагает комментарием агрохолдинга.