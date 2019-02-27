Сибирские ученые предложили добывать платину из отработанных руд Норильского месторождения

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые обнаружили, что сульфидные минералы накапливают платину, что позволит добывать драгоценный металл из отработанного сырья горно-металлургических компаний, в частности - руд Норильского месторождения, сообщается на сайте Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр" СО РАН в среду.

Сообщается, что один из основных источников платины - залежи сульфидных медно-никелевых руд. Но часть металла теряется с отходами процесса обогащения меди и никеля. Поскольку содержание платины в отходных минералах неизвестно, из отработанных руд ее не добывали.

"Красноярские ученые оценили, сколько платины осаждается на сульфидных минералах. Оказалось, что большое количество драгоценного металла содержит валлериит, залежи которого распространены в разрабатываемых рудах Норильска и в отходных материалах от них. К тому же, именно на нем платина осаждается в металлической форме, что делает ее доступной для добычи", - сообщается на сайте научного центра.

Результаты исследования можно применить в обогащении драгоценных металлов при их добыче, гидрометаллургической переработке сульфидных минералов, отходов пиро- и гидрометаллургических технологий, а также в создании наноматериалов.