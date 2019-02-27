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Сибирские ученые нашли способ усилить биопрепараты для борьбы с насекомыми-вредителями

Один из методов позволяет управлять активностью генов насекомых и подавлять их сопротивление к препаратам

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) нашли способ создать биопрепараты нового поколения, "пробивающие" иммунитет насекомых-вредителей. Работа сделана на основе полученных ранее данных о природе устойчивости насекомых к болезням, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты растений и биотехнологий НГАУ Екатерина Гризанова.

"Насекомые-вредители становятся устойчивы к биопрепаратам из-за усиления иммунитета, нескольких иммунных реакций. Если же мы добавим иммуносупрессоры [класс препаратов искусственного угнетения иммунитета] в препарат, мы его усовершенствуем, он станет более эффективным. Или, основываясь на наших исследованиях, можно создать препараты нового поколения, например, на основе РНК-интерференции [механизм управления активностью генов] или трансгенных растениях", - отметила Гризанова.

По ее словам, сегодня она работает в направлении РНК-интерференций. Этот метод позволяет управлять активностью генов насекомых и подавлять их сопротивление к биопрепаратам. Собеседница агентства уверяет, что возможно изменить геном микробов, таким образом усилив заражаемость насекомых.

Ранее ученые НГАУ выяснили за счет чего насекомые-вредители становятся устойчивы к биопрепаратам. "Мы селектировали несколько поколений насекомых на устойчивость к бактериям. Каждое поколение заражали, самых сильных забирали, снова селектировали. И самых сильных мы стали сравнивать с чувствительными. Таким образом мы открыли несколько ключевых механизмов устойчивости насекомых", - сказала Гризанова.

По ее словам, сотрудники лаборатории выяснили, что за устойчивость, в частности, отвечают иммунная система насекомых, регенерация, восстановление кишечника после инфекции и другие механизмы.

За данное исследование Гризанова была награждена президентской премией в области науки и инноваций за 2018 год. За 10 лет существования премии впервые была отмечена область сельского хозяйства. Сама девушка, стала самым молодым лауреатом по итогам года.

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