Военные вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-26 переброшены в Туву для формирования эскадрильи

ТАСС, 27 февраля. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и транспортные самолеты Ан-26 перебазированы на аэродром Кызыл в Республике Тува для комплектования смешанной авиационной эскадрильи Центрального военного округа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

Ранее сообщалось, что эскадрилья будет сформирована в Кызыле к 1 марта 2019 года.

"Четыре вертолета Ми-8 совершили перелет в Кызыл с военного аэродрома под Новосибирском, преодолев около 1 тыс. км. Также из Екатеринбурга совершили перелет три самолета Ан-26, преодолев около 3 тыс. км с дозаправкой в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Летчики новой эскадрильи будут выполнять задачи по транспортировке военнослужащих мотострелковой бригады для выполнения учебно-боевых задач в труднодоступной горной местности, а также будут участвовать в тактических учениях различного уровня.

Единственная в Центральном военном округе горная мотострелковая бригада была сформирована в Туве в 2015 году. На вооружении соединения находятся бронеавтомобили "Тигр-М" и самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК".