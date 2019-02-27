Суд в Братске приговорил девятерых наркодилеров суммарно к 110 годам лишения свободы

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Братский городской суд приговорил в среду девятерых членов организованной преступной группы к лишению свободы на сроки от 4 до 18 лет каждого. Суммарный срок составляет свыше 110 лет, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области в среду.

"Собранные следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области неопровержимые доказательства легли в основу обвинительного приговора этнической группе, члены которой по предварительному сговору сбывали наркотические средства на севере региона. В общей сложности девятерым фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 110 лет", - уточняет ведомство.

Члены ОПГ сбывали героин бесконтактным способом наркозависимым в Нижнеудинском, Чунском и Тулунском районах, планируя расширить рынок сбыта в Приангарье.

Приговор вынесен по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").