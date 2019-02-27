Источник: заммэра Томска Анна Подгорная стала фигурантом дела о превышении полномочий

ТАСС, 27 февраля. Следователи управления СК по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении заммэра и по совместительству начальника департамента архитектуры и градостроительства Томска Анны Подгорной и ее заместителя Ольги Кузнецовой по факту незаконного выделения земли для газификации дома в поселке Радиоцентр. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Главные фигуранты дела - заммэра Подгорная (до 2019 года Касперович - ТАСС) и заместитель (главы департамента архитектуры и градостроительства Томска) Кузнецова", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по версии следствия, Подгорная 28 декабря 2016 года, официально находясь в отпуске, направила от чужого имени в возглавляемый ею департамент архитектуры Томска заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка в поселке Радиоцентр для прокладки газопровода к принадлежащему ей коттеджу, в том числе затрагивая земли особо охраняемой природной территории реакционного назначения областного значения. Ольга Кузнецова как заместитель главы департамента подписала постановление о предоставлении земельного участка площадью 3,266 тыс. квадратных метров для этих целей.

В настоящее время в мэрии Томска проводятся обыски и изымаются документы. Администрация и правоохранительные органы официально пока не комментируют эту ситуацию.