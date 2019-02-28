Омская филармония в 2019 году обновит свой инструментальный фонд

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Шестьдесят миллионов рублей, выделенных Омской филармонии на приобретение музыкальных инструментов, позволят в 2019 году практически полностью обновить инструментальный фонд Омского академического симфонического оркестра. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель филармонии Тамара Пономарева.

"В 2018 году при содействии губернатора Александра Буркова президент РФ Владимир Путин выделил Омской области на приобретение новых музыкальных инструментов 110 млн рублей, из которых 60 млн рублей получила филармония. На эти средства будет приобретено более 70 инструментов, что позволит практически полностью обновить инструментальный фонд Омского академического симфонического оркестра", - сказала Пономарева.

По словам главного дирижера и художественного руководителя оркестра Дмитрия Васильева, музыкальный коллектив уже получил более 50 инструментов. "Это скрипки и альты, среди них замечательная скрипка итальянского мастера начала 19 века стоимостью около 3 млн рублей. Поступила почти вся группа кларнетов, часть для группы труб, часть ударных. <…> Ожидаем также группу флейт фирмы Powell, габои и валторны", - рассказал журналистам Васильев.

Он добавил, что сибирским музыкантам очень сложно выбирать и приобретать струнные инструменты. "Их нельзя выбрать по каталогу, каждый инструмент индивидуален. <…> Если бы мы жили в Москве или Европе, могли бы поехать или нам привезли бы инструменты, и мы выбрали. А так нам их выбирают специалисты, покупают и привозят нам, так как у нас нет возможности отправить каждого музыканта за рубеж", - уточнил дирижер.

Обновление инструментального фонда улучшит звучание оркестра, подчеркнул Васильев. "Тот же "Реквием" Моцарта… Понятно, что оркестр не раз его играл, но мы играли не на бассетгорнах, для которых он написан, а на обычных кларнетах. А бассетгорны звучат совсем по-другому, у них более мрачный, насыщенный тембр", - сказал художественный руководитель оркестра. Старые инструменты музыкальный коллектив будет использовать для выступлений на открытом воздухе, где не всегда благоприятные условия.

Омский академический симфонический оркестр - один из крупнейших оркестров Сибири. Принимал участие в IV Фестивале симфонических оркестров мира (Москва, 2009) и I Всероссийском симфоническом форуме (Екатеринбург, 2010). В 2013 году оркестр провел гастрольное турне по городам Италии.