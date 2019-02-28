Власти Кузбасса благоустроят детские площадки совместно с федерацией школьного спорта

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/ Федерация школьного спорта России займется развитием и благоустройством дворовых пространств в Кузбассе, в частности созданием детских и спортивных площадок. Соответствующее соглашение будет подписано между региональными властями и федерацией в рамках международного женского форума, который пройдет в Новокузнецке 1-2 марта, сообщила журналистам председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева.

"Соглашение с Ириной Родниной [президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию] о развитии и благоустройстве дворовых пространств, что тоже очень важно, поскольку в этом есть большая потребность <…> это строительство хоккейных коробок, футбольных полей и спортивных комплексов, детских площадок. Это программа подразумевает и федеральное финансирование, и если мы начнем такие площадки строить, то это будет уже результат после этого форума", - сказала Цивилева.

Она не уточнила, какое количество площадок планируется установить в сотрудничестве с фондом. Также в рамках форума будет подписано соглашение о развитии в Кузбассе программы "Лыжи мечты", которая предусматривает реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями, с помощью лыжного спорта.

Форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" пройдет в Новокузнецке 1-2 марта. Его участниками станут гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины- парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.