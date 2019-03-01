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Авиационная эскадрилья с Ми-8АМТШ и Ан-26 появилась в Туве

Три самолета Ан-26 и четыре вертолета Ми-8АМТШ-В "Терминатор" были перебазированы в Кызыл из Екатеринбурга и Новосибирска

ТАСС, 1 марта. Авиационная эскадрилья была сформирована в Туве, на ее вооружении находятся вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и транспортные самолеты Ан-26. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс- службе Центрального военного округа.

Смешанная эскадрилья входит в состав отдельного транспортного смешанного авиаполка.

"Мы с вами сформировали новую авиационную эскадрилью, которая будет базироваться в городе Кызыле. Эскадрилья будет обеспечивать безопасность в зоне ответственности, боевую подготовку мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Туве, поисково-спасательные мероприятия при запуске и посадке космических аппаратов, а также выполнять задачи по ликвидации ЧС", - сказал командующий 14-й армией ВВС и ПВО Александр Татаренко, чьи слова привели в пресс- службе.

Как сообщалось ранее, три самолета Ан-26 и четыре вертолета Ми-8АМТШ-В были перебазированы в Кызыл из Екатеринбурга и Новосибирска.

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