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Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в "Горводоканале" Новосибирска

В ведомстве не уточнили подробностей

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в пятницу проводят оперативные мероприятия в новосибирском МУП "Горводоканал". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия [в "Горводоканале"]", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.

Как сообщает НГС Новосибирск, оперативники работают в кабинете директора "Горводоканал" Юрия Похила. Кроме того, сообщается, что вместе с полицией уехал помощник директора "Горводоканала" Игорь Хорошавин, а из здания вынесены компьютеры.

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