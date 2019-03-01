Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в "Горводоканале" Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в пятницу проводят оперативные мероприятия в новосибирском МУП "Горводоканал". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия [в "Горводоканале"]", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.

Как сообщает НГС Новосибирск, оперативники работают в кабинете директора "Горводоканал" Юрия Похила. Кроме того, сообщается, что вместе с полицией уехал помощник директора "Горводоканала" Игорь Хорошавин, а из здания вынесены компьютеры.