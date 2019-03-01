В Новосибирском госуниверситете открылся интерактивный центр "Эволюция Земли"

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Современный научно-образовательный центр "Эволюция Земли", содержащий более тысячи экспонатов, открылся в пятницу в Новосибирском государственном университете (НГУ), сообщил на открытии центра ректор НГУ Михаил Федорук.

"Сегодня мы присутствуем на открытии научно-образовательного центра "Эволюция земли" Новосибирского государственного университета. Такой научно-образовательный центр будет способствовать привлечению молодежи в НГУ не только из Новосибирска и Новосибирской области, но и из других регионов", - сказал Федорук.

По словам декана геолого-геофизического факультета НГУ академика РАН Валерия Верниковского, изначально планировалось создание музея эволюции Земли на базе геологически-минералогического музея НГУ, который содержал в себе собранные преподавателями и студентами НГУ минералы. "Но позже мы стали понимать, что мы создаем научно-образовательный центр, который принимал бы самых разных людей: и тех, кто придет туда для научных целей, и для образовательных, и для непрофессионалов, детей и школьников. Чтобы они могли понять, что же такое планета Земля глазами геологов, и мы постараемся доходчиво это рассказать об этом", - сказал Верниковский.

По информации пресс-службы НГУ, научно-образовательный центр "Эволюция Земли" НГУ представляет собой комплекс выставочных залов, экспонатов и интерактивных систем, созданный для научной, образовательной и популяризаторской деятельности в области наук о Земле среди широкой аудитории посетителей, включая школьников всех классов.

В центре в научно-популярном стиле рассказывается о строении Земли и ее месте в космическом пространстве, о составе геосфер и движениях литосферных плит, о многообразии геологических процессов в недрах Земли, о минералах и горных породах, о полезных ископаемых и способах их разведки и добычи, об эволюции биосферы и многое другое.

В четырех выставочных залах и коридорах центра демонстрируется более 1100 экспонатов, 18 макетов и 13 информационных планшетов. Среди уникальных экспонатов - образцы пород и минералов с больших глубин Земли, метеоритов, древних окаменелых остатков животных и растений, образцы сибирских нефти и угля. Все залы центра снабжены интерактивными сенсорными киосками, столами, мониторами, а все экспозиции сопровождаются пояснительными текстами на русском и английском языках. Между залами расположен кинозал на 20 мест, предназначенный для демонстрации научно-популярных фильмов и видеоматериалов в области наук о Земле.