В Омске открылась поликлиника на 60 тыс. пациентов, которую строили шесть лет

ОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Поликлиника на 60 тыс. пациентов, строительство которой затянулось на шесть лет и обошлось бюджету в 1 миллиард рублей, открылась в пятницу в Кировском округе Омска, передает корреспондент ТАСС.

"К данной поликлинике будет приписано 60 тыс. жителей Кировского округа, тем самым мы разгрузим [соседнюю] поликлинику. Здесь созданы все условия для приема пациентов, установлена современная техника, и, я надеюсь, здесь не будет очередей", - сказал на церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков. Учреждение будет принимать до 1 тысячи пациентов за смену и значительно повысит уровень обеспеченности медицинской помощью левобережных районов Омска.

По словам заведующей поликлиники Ирины Гордеевой, новое учреждение разгрузит действующую при городской клинической больнице № 1 поликлинику на 60% и войдет в состав больницы. "Мы забираем [из поликлиники при больнице] 60 тыс. человек, там осталось 40 тыс. Проблемы с кадрами нет, по этому поводу я спокойна", - сказала ТАСС Гордеева.

Здание новой поликлиники состоит из трех блоков, соединенных между собой. Помимо поликлиники, комплекс содержит травмпункт, дневной стационар на 50 коек, клинико-диагностическую лабораторию и отделение восстановительного лечения.

Медицинский объект, который возводится с 2013 года, планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, однако из-за проблем с подрядчиками сроки неоднократно переносились. В 2018 году из-за очередного срыва сроков ввода поликлиники несколько сотрудников правительства Омской области, а также директор казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" лишились должностей.