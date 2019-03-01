Завод "Омсктехуглерод" обязался провести модернизацию в рамках соглашения с Минприроды

ОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Одно из крупнейших нефтехимических предприятий Омска - Омский завод технического углерода ("Омсктехуглерод") - подписало в пятницу с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области соглашение об сотрудничестве в сфере экологии, передает корреспондент ТАСС. Завод обязался провести модернизацию производства, проводить озеленение территории и снижать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий.

В конце августа 2018 во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства и обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"Подписанием этого соглашения мы закрываем пул крупных предприятий омского нефтехимического кластера, которые смогут внести большой вклад в сохранении экологии атмосферного воздуха Омска. Омский завод технического углерода взял на себя не только повышенные обязательства по обновлению своего технологического процесса, но и по озеленению территории", - сказал журналистам министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов.

По словам председателя совета директоров "Омсктехуглерода" Валерия Каплуната, предприятие будет передавать в Минприроды данные со своей системы мониторинга. "Также мы обязуемся при определенных обстоятельствах допускать специалистов [Минприроды] в любое время суток", - добавил Каплунат.

Он подчеркнул, что завод готов снижать выбросы в период неблагоприятных метеусловий. "Конечно, основной процесс у нас безостановочный, но маневрировать мы можем. Видоизменить выбросы, отсрочить их. В совокупности это даст колоссальный эффект", - считает руководитель предприятия.

О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте 2017 года, когда весь город заполонил удушливый химический запах, было зафиксировано превышение нормы концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Источник загрязнения так и не был найден. Во избежание повторения подобной ситуации в июле 2018 года правительство региона создало в Омске центр экологического мониторинга для анализа информации о загрязнении атмосферы, выявления источников выбросов и передачи этих данных в надзорные органы.