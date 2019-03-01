{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Майский указ — 2018

Завод "Омсктехуглерод" обязался провести модернизацию в рамках соглашения с Минприроды

Предприятие также взяло на себя обязательства по озеленению территории

ОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Одно из крупнейших нефтехимических предприятий Омска - Омский завод технического углерода ("Омсктехуглерод") - подписало в пятницу с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области соглашение об сотрудничестве в сфере экологии, передает корреспондент ТАСС. Завод обязался провести модернизацию производства, проводить озеленение территории и снижать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий.

В конце августа 2018 во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства и обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"Подписанием этого соглашения мы закрываем пул крупных предприятий омского нефтехимического кластера, которые смогут внести большой вклад в сохранении экологии атмосферного воздуха Омска. Омский завод технического углерода взял на себя не только повышенные обязательства по обновлению своего технологического процесса, но и по озеленению территории", - сказал журналистам министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов.

По словам председателя совета директоров "Омсктехуглерода" Валерия Каплуната, предприятие будет передавать в Минприроды данные со своей системы мониторинга. "Также мы обязуемся при определенных обстоятельствах допускать специалистов [Минприроды] в любое время суток", - добавил Каплунат.

Он подчеркнул, что завод готов снижать выбросы в период неблагоприятных метеусловий. "Конечно, основной процесс у нас безостановочный, но маневрировать мы можем. Видоизменить выбросы, отсрочить их. В совокупности это даст колоссальный эффект", - считает руководитель предприятия.

О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте 2017 года, когда весь город заполонил удушливый химический запах, было зафиксировано превышение нормы концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Источник загрязнения так и не был найден. Во избежание повторения подобной ситуации в июле 2018 года правительство региона создало в Омске центр экологического мониторинга для анализа информации о загрязнении атмосферы, выявления источников выбросов и передачи этих данных в надзорные органы.

Теги
РоссияОмская областьМайский указ — 2018
Усс: в Красноярском крае выявлен лишь один факт хищения средств перед Универсиадой
По словам главы региона, была попытка одного из мошенников при сносе ветхого жилья завышать стоимость домов при помощи поддельных документов
Читать полностью