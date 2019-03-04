Кандидат от КПРФ победил на выборах мэра крупного района в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Сергей Марач с результатом 47,14% голосов победил на выборах мэра Черемховского района Иркутской области, в котором живет около 30 тыс. человек. Представитель "Единой России" Ирина Тугаринова заняла второе место, указано в системе ГАС "Выборы".

КПРФ начала усиливать позиции в Иркутской области в 2010 году, когда ее кандидаты победили на выборах мэров и депутатов в самых крупных городах региона - Иркутске, Братске и Ангарске. В 2015 году губернатором области также стал коммунист.

"Марач Сергей Владимирович (Черемховское местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") - 47,14%. Избран. <…> Тугаринова Ирина Александровна (Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия") - 39,20%", - говорится в системе ГАС "Выборы".

Всего в выборах мэра Черемховского района участвовали шесть кандидатов.

Черемховский район находится на юго-западе Иркутской области. В его экономике преобладают аграрное направление и добыча каменного угля.