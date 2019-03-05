Прокуратура Хакасии через суд потребовала не отключать котельные от электроэнергии

ТАСС, 5 марта. Прокуратура республики Хакасия обратилась в суд, добиваясь, чтобы Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири - "Хакасэнерго" - не отключала задолжавшие котельные города Черногорска, Аскизского, Таштыпского и Орджоникидзевского районов от электроэнергии, поскольку они обеспечивают теплом и горячей водой добросовестных плательщиков, в том числе и социальные учреждения. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Хакасии.

"Отключение от электроснабжения котельных, подающих тепло и горячее водоснабжение гражданам и на социально значимые объекты, должно расцениваться как ограничение, касающееся обслуживания потребителей, приводящее к ограничению их снабжения коммунальным ресурсом <...> 4 марта 2019 года энергоснабжающей организацией произведено ограничение потребленной электроэнергии на котельных ООО "Хакасский ТЭК", МУП "Аскизтеплоснаб". В связи с этим территориальными прокурорами в суд направлены исковые заявления", - уточняет ведомство.

Ранее МРСК Сибири заявляла, что готова к возможному введению ограничения энергоснабжения бюджетных организаций Хакасии из-за долгов за поставленную электроэнергию. Совокупная просроченная задолженность бюджетных и бюджетозависимых организаций составила более 47 млн рублей. "Ограничение электроснабжения подразумевает, что какой-то технологический минимум электроэнергии объекты будут получать", - поясняли в компании, добавляя, что под ограничения попадут административные здания и дома культуры. Ограничения будут вводится до погашения долга.

МРСК Сибири осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.