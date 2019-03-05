Сибирское отделение РАН предлагает трехлетний мораторий на действия со своим имуществом

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сибирское отделение РАН (СО РАН) намерено обратиться в правительство РФ с предложением о трехлетнем моратории на передачу другим организациям объектов, находящихся в его управлении, сообщило во вторник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания проект распоряжения правительства РФ ранее сообщило о планах оставить в ведении СО РАН только 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка. Большинство объектов, по данным РБК, планируется передать Министерству науки и высшего образования РФ.

"Глава Сибирского отделения (академик РАН Валентин Пармон - прим. ТАСС) информировал коллег о намерении обратиться в правительство РФ с предложением о трехлетнем моратории на передачу другим организациям объектов, которые не будут закреплены за СО РАН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на время действия моратория будет создана управляющая структура проекта развития новосибирского Академгородка "Академгородок 2.0". Передать имущественный комплекс в управление планируется ей.

"Скорее всего, правовой основой для нее станет ФЗ-216 об инновационных научно-технологических центрах со вступившими в силу изменениями. Этим законом предусмотрено создание специальных управляющих структур: в частности, фонда под контролем наблюдательного совета", - приводятся в сообщении слова главы СО РАН.