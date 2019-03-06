Кемеровская область увеличит поддержку АПК в 2019 году более чем в два раза

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области в 2019 году планируют увеличить поддержку агропромышленного комплекса более чем в два раза - до 742 млн рублей. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

"В прошлом году 348 млн рублей из областного бюджета было потрачено на поддержку агропромышленного комплекса, в этом году запланировано 742 млн рублей, то есть увеличена сумма более чем в два раза", - сказал Харитонов. Он отметил, что основные средства пойдут на поддержку животноводства, как наиболее сложной и затратной отрасли, будут увеличены дотации на молоко. В частности, из областного бюджета будет выделено 310 млн рублей. С 2018 года дотации сельхозтоваропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, которые продают свое молоко через кооперативы, в Кузбассе выросли вдвое - до 4 рублей за литр.

Замгубернатора рассказал, что власти Кузбасса намерены добиться самообеспечения региона собственным молоком в стопроцентном объеме к 2035 году. По его словам, на сегодняшний день самообеспеченность региона молоком составляет порядка 60%, остальное молоко завозится из других регионов, область, по сути "голосует своим рублем" в поддержку товаропроизводителей из соседних регионов. "Мы поставили себе задачу полностью обеспечивать регион собственным молоком к 2035 году, хотя если будет конъектура на рынке, то это произойдет гораздо быстрее", - сказал Харитонов.

Поддержка АПК в Кемеровской области предусмотрена и федеральным бюджетом. В совокупности из всех источников бюджетного финансирования в 2019 году в развитие АПК Кузбасса будет направлено более 1,4 млрд рублей.