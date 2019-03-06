Гидрологи прогнозируют подтопление 83 населенных пунктов Томской области талыми водами

ТОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Населенные пункты Томской области, находящиеся в зоне разлива малых рек и в низинах, могут быть подтоплены талыми водами из-за резкого продолжительного потепления в конце марта. Об этом сообщил в среду на селекторном совещании по вопросам ГО и ЧС в регионе начальник томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Петр Севостьянов.

Как сообщил Севостьянов, реки Томь и Обь должны вскрыться в середине апреля. Паводок ожидается не самым тяжелым, однако угрозу этой весной представляет не разлив больших рек, а таяние снега. В некоторых районах его выпало больше нормы на 20%.

"В конце марта мы ожидаем резкое потепление до плюс 6-8 градусов днем, что выше нормы на 2-3 градуса. Если оно растянется на 10 дней, то это грозит обильным снеготаянием в низинах, малые реки выйдут из берегов. Существует такая опасность на сегодняшний день", - сказал он, пояснив, что это явление грозит подтоплением ряда населенных пунктов талыми водами.

Как уточнил журналистам глава регионального комитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уйманов, в настоящее время в зону потопления и подтопления талыми водами попадают 83 населенных пункта региона. "В большей степени у нас от этого Томск может пострадать, наше знаменитое болото на улице Лермонтова и другие места, где низинки есть - водотока нет, со всех улиц в низины будет стекать и накапливаться вода", - отметил Уйманов.

Он добавил, что на подготовку к противопаводковым мероприятиям из бюджета региона выделено 20 миллионов рублей, в дальнейшем по запросам экстренных служб эта сумма будет увеличиваться.