Жительница Томской области пойдет под суд за финансирование ИГ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жительницы Томской области, обвиняемой в финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УФСБ России по Томской области, по обвинению женщины в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) членам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

По версии следствия, обвиняемая в 2015 году по предварительному сговору с соучастницей предложила своей матери оформить на ее имя банковскую карту, которую впоследствии вместе с логином и паролем передала соучастнице. Та в свою очередь организовала сбор денег на эту карту. В течение 2015-2018 годов на данную банковскую карту от различных лиц поступило около 7,5 млн рублей. По мере необходимости финансового обеспечения деятельности террористической организации и лиц, состоящих в незаконных группировках и формированиях, соучастница обвиняемой перевела на их расчетные счета и мобильные телефоны не менее 7,4 млн рублей.

Обвиняемая арестована. "В ходе предварительного следствия уголовное преследование в отношении ее матери, не осведомленной об истинных преступных намерениях дочери и ее соучастницы, прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления", - сообщили в СК.