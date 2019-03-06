Дорожную карту развития Красноярского НОЦ планируется разработать к маю 2019 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сибирский научно-образовательный консорциум в качестве проектного офиса научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0" разработает к маю 2019 года дорожную карту развития центра, в которую будут включены планы по внедрению новых технологий, а также по подготовке кадров для высокотехнологичной индустрии. Об этом в среду ТАСС рассказал первый проректор Сибирского федерального университета, председатель Сибирского научно-образовательного консорциума (СНОК) Павел Вчерашний.

"Мы намерены разработать дорожную карту Красноярского НОЦ к маю 2019 года. Среди ключевых направлений - ракетно-космические системы и технологии, геологоразведка и горное дело, цветная металлургия, нефтегазовый комплекс, приборо- и машиностроение, а также рациональное природопользование и экология",- сказал он.

По его словам, "НОЦ станет центром развития целого макрорегиона - всей Енисейской Сибири, включающей в себя республики Хакасия и Тува".

"Его задача - это технологическое и кадровое обеспечение развития ключевых отраслей экономики, нам нужно всю нашу индустрию перевести на следующий технологический этап, включающий цифровые, аддитивные технологии и рациональное природопользование. Прямым эффектом работы НОЦ должно стать улучшение качества жизни сибиряков - это и здоровье, и технологии, и культура, и экология, весь комплекс", - добавил Вчерашний.

Экспертной и коммуникационной площадкой Научно- образовательного центра выступит Сибирский федеральный университет (СФУ), в консорциуме СНОК представлены научно- исследовательские институты Сибирского отделения РАН, университеты Красноярска и крупные индустриальные предприятия ("Норникель", "Роснефть", "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева, АО ЦКБ "Геофизика"). Показателями эффективности работы НОЦ станут объем технологий, внедренных в производственную сферу, и количество выпускников сибирских вузов, которые трудоустроятся на технологических предприятиях региона.

Концепция формирования НОЦ "Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0" на период до 2025 года утверждена в феврале, разработка дорожной карты развития центра завершится к маю 2019 года. Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука".