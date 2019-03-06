В Омской области отказались от полного отстрела кабанов для профилактики АЧС

ОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Омской области, где летом 2017 года впервые была выявлена африканская чума свиней (АЧС), отменил рекомендацию властям региона полностью уничтожить популяцию диких кабанов для профилактики распространения АЧС. Как сообщила в среду ТАСС заместитель руководителя омского управления Россельхознадзора Ольга Матыка, поголовье животных в тех районах региона, где были выявлены очаги заболевания, снижено до приемлемого уровня.

АЧС впервые была зарегистрирована в 12 районах Омской области и самом Омске в 2017 году. Карантин в последнем очаге был снят 10 ноября 2017 года. Россельхознадзор на тот момент рекомендовал региональному Минприроды полностью истребить кабанов, чтобы не допустить попадания заболевания в дикую природу, что значительно усложнило бы борьбу с АЧС. Из-за АЧС бюджет Омской области понес ущерб в размере не менее 230 миллионов рублей, всего в 115 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях было уничтожено и кремировано свыше 20,4 тыс. свиней.

"Мы отказались [от полной уничтожения поголовья]. В тех районах, где была АЧС, особенно в Омском районе, где Лузино (село, где расположен один из крупнейших производителей свинины в Сибири - "Омский бекон" - прим. ТАСС), популяция была снижена на достаточном уровне, чтобы заболевание не попало в дикую природу", - сказала Матыка.

По ее словам, культура соблюдения ветеринарных правил у населения постепенно улучшается. "Понятно, что люди пытаются по дешевке корма взять, но АЧС все же научила. Хотя бы дезинфекционные коврики стали класть, заливать их, халаты одноразовые висят", - отметила она.

Как добавил ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин, с 2017 по 2018 год в Омской области было уничтожено 1115 кабанов, их поголовье снизилось до 2841. "Сейчас их уже не отстреливают целенаправленно, но мониторинг ведется", - подчеркнул Строкин.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов рассказал ТАСС, что свою роль в борьбе с АЧС сыграла и региональная программа по развитию альтернативного животноводства.

"Программа рассчитана на три года, но тут многое зависит от муниципалитетов. Где-то мы видим увеличение поголовья [других животных] на сотни голов, где-то на единицы", - сообщил министр. Он добавил, что на другие виды животноводства активно переходили и жители районов, которые не пострадали от АЧС, не желая рисковать своим благополучием.