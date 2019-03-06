Иркутские правозащитники заявили об избиении в отделе СК мужчины, сбившего полицейского

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Подозреваемый по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского был избит сотрудниками правоохранительных органов в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, заявил ТАСС в среду член Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко.

"Оперативники начали дома его избивать, потом посадили в машину, повезли в лес, по дороге били по голове, потом в лесу его избивали, потом привезли в отдел Следственного комитета и там избивали", - заявил Глущенко, уточнив, что подозреваемого избили 1 марта. По его словам, к трем свидетелям по делу "тоже применялась физическая сила, чтобы они дали показания против подозреваемого".

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что получил от молодого человека заявление об избиении его сотрудниками правоохранительных органов. "Вчера я направил в Усолье-Сибирское нашего сотрудника, чтобы она провела проверку, лично встретилась с подозреваемым, проверила изолятор временного содержания. Подозреваемый в беседе подтвердил, что к нему применялись недозволенные методы, насильственные, и написал на мое имя заявление", - сказал омбудсмен.

Он уточнил, что попросил руководителя регионального управления СК Андрея Бунева взять под личный контроль расследование уголовного дела.

Комментарием управления СК по Иркутской области ТАСС пока не располагает.

Как сообщается в среду на сайте Усольского городского суда, по версии следствия, молодой человек 1995 года рождения сбил на машине сотрудника полиции, который перед этим представился и предъявил удостоверение. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Подозреваемый был 5 марта отправлен под домашний арест.