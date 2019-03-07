Четыре жителя Иркутской области представят регион в финале конкурса "Лидеры России"

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Четыре управленца из Иркутской области будут участвовать в финале конкурса "Лидеры России", сообщили журналистам в четверг губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам встречи с финалистами.

Глава региона отметил, что в прошлом году уроженец Иркутской области Олег Салагай по итогам конкурса был назначен на пост заместителя министра здравоохранения РФ.

"Прежде всего, поздравляю вас с победой в полуфинале конкурса управленцев "Лидеры России". Вы прошли очень сложный этап отбора и теперь будете представлять Иркутскую область в финале, который состоится в Сочи. Перед вами стоит сложная задача - обойти порядка 300 конкурентов. Мы в Иркутской области верим в вас, в вашу победу", - сказал Левченко финалистам.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Финалистами конкурса стали 300 человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.