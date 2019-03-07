Почти 20% жителей Томской области получают доход ниже прожиточного минимума

ТОМСК, 7 марта. /ТАСС/. Более 180 тысяч человек в Томской области, или 18% жителей региона, получают доход меньше прожиточного минимума (11,3 тыс. руб.), сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор Иван Деев. Пилотный проект по борьбе с бедностью, реализуемый в восьми регионах РФ, призван улучшить ситуацию.

Минтруд РФ в 2019 году запустил в восьми регионах, в том числе в Томской области, пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. Первый этап проекта, который должен продлиться до 20 марта, включает подсчет числа людей за чертой бедности и составление планов на период до 2021 года.

"В Томской области насчитывается более 180 тысяч человек с доходом ниже величины прожиточного минимума - 18% жителей региона. Из них 69% - это семьи с детьми, в том числе 13% многодетных семей с тремя детьми и более, 27% - члены домохозяйств без детей и одинокопроживающие, 4% - неработающие пенсионеры", - сказал Деев, добавив, что власти работают над созданием стратегии по снижению уровня бедности в Томской области.

Вице-губернатор добавил, что основные меры социальной поддержки оказываются семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Власти региона помогают им преодолеть трудности и перейти к самообеспечению. Прежде всего, такая поддержка осуществляется по соцконтрактам, благодаря которым семья получает единовременную материальную помощь в размере 35 тысяч рублей на развитие личного хозяйства, покупку скота, одежды или предметов первой необходимости.

При этом малоимущие люди обязаны выполнить определенные условия - пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости, если она у них есть, открыть или начать развивать свое дело или частное хозяйство. В 2018 году благодаря соцконтракту выйти из трудной жизненной ситуации смогли более 4 тысяч человек.

Также малоимущие семьи могут рассчитывать ежемесячную выплату за третьего и последующих детей. Такая же выплата предоставляется, если один из родителей в многодетной семье учится в ссузе или вузе или если отец служит в армии. Кроме того, поддержку могут получить люди, официально зарегистрированные в качестве безработного. Сумма выплаты равна одному прожиточному минимуму - 11 тыс. 251 рублей.