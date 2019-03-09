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В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,4

По данным ГУ МЧС по региону, звонков от населения не поступало

ТАСС, 9 марта. Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в субботу в Кемеровской области около города Новокузнецка. Об этом говорится в распространенном сообщении автоматической системы Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.

Как следует из данных автоматической системы Алтае-Саянского филиала центра, землетрясение произошло в 11:47 (07:47 мск). Его магнитуда составила 2,4.

В ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС сообщили, что "ни на центральный пункт пожарной связи, ни в Главное управление [ведомства], ни на телефон доверия звонков (с жалобами от населения) не поступало".

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