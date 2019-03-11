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Летевший из Сургута в Таиланд авиалайнер приземлился в Красноярске из-за неполадок

За пассажирами Boeing 767 вылетело резервное воздушное судно

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Самолет Boeing 767 авиакомпании "Икар", летевший из Сургута на Пхукет, был вынужден приземлиться в Красноярске из-за неполадок. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в красноярском аэропорту.

"Самолет авиакомпании "Икар" следовал из Сургута в Таиланд. Были обнаружены технические неполадки, и командир экипажа принял решение о посадке. Посадка прошла в 05:20 (01:20 мск) в штатном режиме", - сказали в аэропорту.

За пассажирами вылетело резервное воздушное судно. Сколько человек находилось на борту авиалайнера, не уточняется.

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ТаиландРоссияКрасноярский крайХанты-Мансийский автономный округ
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