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Около 40 жилых домов и областная детская больница в Омске остались без тепла

В диспетчерской компании "Омск РТС" сообщили, что подачу тепла планируют возобновить до конца дня

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Около 40 жилых многоквартирных и частных домов, а также областная детская больница остались без тепла в результате аварии на теплотрассе, сообщили в понедельник ТАСС в диспетчерской компании "Омск РТС". В настоящий момент в Омске около 0 градусов, без осадков.

"Повреждение на теплопроводе на улице Красных Зорь, без тепла остались около 40 домов, частных и многоквартирных. Детская больница тоже отключена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте прорыва работают аварийные службы, возобновить подачу тепла планируется до конца дня. Получить оперативный комментарий регионального Минздрава о том, как отключение теплоснабжение сказалось на работе областной детской больницы, ТАСС не удалось.

Жители Омска в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фотографии улицы Куйбышева, которая пересекается с улицей Красных Зорь, на которых видно, что проезжая часть залита водой, которая парит на открытом воздухе.

 

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