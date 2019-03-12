Более 380 жилых домов и более 30 соцучреждений лишены тепла из-за аварии в Рубцовске

БАРНАУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Более 380 жилых домов и более 30 социальных учреждений в городе Рубцовск Алтайского края во вторник оказались отключены от теплоснабжения в результате аварии в сети, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"12 марта произошло повреждение на тепловыводе Южной тепловой станции. Для оперативного ремонта трубопровода диаметром 800 мм с 10:30 часов (06:30 мск - прим. ТАСС) введено временное ограничение теплоснабжения части потребителей. Под отключение попали 383 многоквартирных жилых дома, 11 детских садов, 10 школ, 11 объектов здравоохранения, 160 частных домов", - сообщили в СГК.

Температура воздуха в Рубцовске составляет минус один градус. Устранение повреждения займет порядка 5 часов. На месте работают 20 сотрудников и 8 единиц спецтехники.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей в регионе составляет порядка 50-70%.