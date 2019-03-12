Единственный в России центр знаний по целевым капиталам в сфере культуры открылся в Омске

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Единственный в России центр знаний, в котором представителей культурных учреждений научат создавать целевые фонды, привлекать инвесторов для их наполнения и зарабатывать средства на финансирование мероприятий в сфере культуры, открылся во вторник в Омском областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

"В прошлом году наш музей [им. М.А. Врубеля] выиграл грант фонда [Владимира] Потанина на создание единственного в стране центра знаний по целевым капиталам именно в сфере культуры. Сюда будут приезжать учащиеся со всей страны. Конечная задача - развитие фандрайзинга, финансирования культуры за счет привлечения инвестиций. <…> Безусловно, культура поддерживается и будет поддерживаться государством, но фандрайзинг позволит привлекать дополнительные средства для создания дополнительных проектов", - сказал ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

По словам заместителя директора по развитию музея Алексея Матвеева, который прошел обучение фандрайзингу в Московской школе управления "Сколково", на первые занятия приехали 14 сотрудников музеев из различных регионов РФ и 10 представителей сферы культуры в Омске. "Мы будем пошагово учить этих людей создавать целевой капитал и будем курировать их на всем протяжении обучения, которое займет 2,5 года", - сказал ТАСС Матвеев. Сумма гранта, полученного от фонда Потанина на создание центра, составила 5 млн рублей.

Трофимов отметил, что музей им. Врубеля первым из региональных музеев создал три года назад целевой фонд. "Сейчас он достиг 9 млн рублей, и уже в прошлом году были дивиденды, которые пошли на закупку произведений искусства и проведение в Омске "Дней Эрмитажа", - сказал глава омского Минкультуры.

Он добавил, что фонд Потанина теперь пошел по пути развития самого института фандрайзинга. "Можно вкладывать средства в фонды, а можно - в создание таких структур, которые сами поддерживают развитие таких фондов. В общем, дать людям не рыбу, а удочку", - отметил Трофимов.

Благотворительный фонд Владимира Потанина реализует масштабные программы и проекты в сферах образования, культуры и развития благотворительной среды. Он оказывает поддержку индивидуальным и институциональным проектам грантополучателей, а также реализует собственные инициативы. Фонд объединяет 35 тысяч человек - грантополучателей, партнеров, экспертов и сотрудников.