Мотострелки отразили нападение условного противника на учениях в Туве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) из Республики Тыва в ходе учений на полигоне "Кара-Хаак" отразили нападение условного противника на колонну военной техники. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"По замыслу проводимых учений, мотострелки совершали марш на военной технике в район боевого применения. На маршруте выдвижения группа условного противника устроила засаду для захвата оружия и боеприпасов. Получив сигнал о нападении на головную походную заставу, командир подразделения принял решение развернуть подразделение в боевой порядок и уничтожить условного противника. Военнослужащие заблокировали бандгруппу в горном ущелье и провели уничтожение из всех видов стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отработке тактических действий было задействовано около 500 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

"Учения завершились сегодня, из техники привлекались бронеавтомобили "Тигр", грузовики "Урал" и модернизированные станции радиосвязи "Артек", - уточнили ТАСС в округе.

Также для определения подходящих сил противника были задействованы беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Тахион", которые сопровождали колонну на марше.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.