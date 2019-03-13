Омский театр драмы представит на "Золотой маске" спектакль о борьбе за равенство полов

ТАСС, 13 марта. Омский театр драмы представит на фестивале "Золотая маска" на малой сцене московского Театра наций спектакль о браке, феминизме, борьбе за равенство полов, обращающихся войной между супругами. Постановка режиссера Павла Зобнина "Отец" представлена в трех номинациях, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью омского театра Светлана Вегелей.

Пьеса Стриндберга, на которой основан спектакль, рассказывает о супружеской паре, где жена доводит супруга до сумасшествия, заставив сомневаться в собственном отцовстве. К такому ходу домохозяйка Лаура прибегает из-за желания самостоятельно решать, отправится ли ее дочь получать образование, как того хочет отец, или останется дома. Произведение рассказывает о борьбе за равенство полов, обращающейся непрерывными боевыми действиями, в результате которых потери несут обе стороны.

"Отец" - непростой спектакль. Это психологический театр, который раскрывает взаимоотношения людей, очень сложные и острые. Актерский дуэт Анны Ходюн и Михаила Окунева - это как прогулка по острию нерва, натянутого, как струна, который скрывается под кажущейся простотой отношений. Это именно тот театр, который мы все любим - острый, тонкий, психологический", - сказала Вегелей.

Она отметила, что спектакль идет на сцене театра совсем недавно, но уже пользуется успехом у зрителей. Экспертная комиссия фестиваля представила спектакль в трех номинациях. "Это "Драма/спектакль малой формы", это работа режиссера Павла Зобнина, и номинированы женская роль Анны Ходюн и мужская роль Михаила Окунева", - сказала Вегелей.

Омский академический театр драмы - старейший театр города Омска, основан в 1874 году. Награжден премией правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России, является постоянным участником "Золотой маски" и российских театральных фестивалях "Реальный театр", "Ново-Сибирский транзит", "Пять вечеров" и других.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.