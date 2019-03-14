Иркутским агропроизводителям компенсируют часть затрат на весенне-полевые работы

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области выделят 250 млн рублей из областного бюджета на компенсацию части затрат на проведение весенне-полевых работ сельхозпроизводителями, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Сергей Левченко.

Он рассказал, что в 2018 году аграрии испытали серьезный кризис, когда перед посевной резко выросли цены на горюче-смазочные материалы. "Выслушав предложения аграриев, я принял решение выделить на тот период 200 млн рублей на компенсацию стоимости ГСМ. В этом году мы выделяем 250 млн рублей на проведение весенне-полевых работ, также средства пойдут на компенсацию затрат на приобретение ГСМ", - сказал Левченко.

Он рассказал, что в ближайшее время правительство региона продолжит поддерживать агропромышленный комплекс за счет средств областного бюджета. В 2019 году в сельской местности планируется начать строительство более 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в марте 255 сельских жителей получат свидетельства на социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.

По данным пресс-службы правительства региона, сельское хозяйство Иркутской области получило в 2018 году поддержку в размере 3,1 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году. За три года поддержка аграриев за счет областных средств выросла на 1 млрд рублей или в 1,8 раз.