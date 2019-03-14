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В Кемерове госпитализировали ребенка после падения на него снега с крыши дома

По данным источника ТАСС, сотрудники правоохранительных органов изымают документацию в управляющей компании

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Ребенок пострадал при падении снега с кровли жилого пятиэтажного дома в Кировском районе Кемерова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Сотрудники следственного отдела регионального управления СК по Кировскому району совместно с сотрудниками УВД города Кемерово в настоящий момент проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") в отношении управляющей компании", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая девочка госпитализирована и находится в сознании. Сотрудники правоохранительных органов изымают документацию в управляющей компании, которая обслуживала жилой дом и опрашивают жильцов. "Подтвержден факт жалоб по дому на несвоевременную уборку снега", - отметил источник.

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