В Кемерове госпитализировали ребенка после падения на него снега с крыши дома

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Ребенок пострадал при падении снега с кровли жилого пятиэтажного дома в Кировском районе Кемерова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Сотрудники следственного отдела регионального управления СК по Кировскому району совместно с сотрудниками УВД города Кемерово в настоящий момент проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") в отношении управляющей компании", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая девочка госпитализирована и находится в сознании. Сотрудники правоохранительных органов изымают документацию в управляющей компании, которая обслуживала жилой дом и опрашивают жильцов. "Подтвержден факт жалоб по дому на несвоевременную уборку снега", - отметил источник.