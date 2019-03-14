В Кемерове пройдет благотворительный концерт в память о жертвах пожара в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Благотворительный концерт классической музыки "Свет памяти моей, неугасимый" в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" пройдет в Кемерове 25 марта, в годовщину трагедии. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областной филармонии Кузбасса, на мероприятие пригласят родственников и близких погибших при пожаре.

"В зале будут родственники и близкие погибших, мы приглашаем около 90 человек, кроме того, могут прийти все горожане, кто помнит об этой трагедии и хочет почтить память погибших, вход бесплатный", - сказали в пресс-службе.

В концертную программу включены произведения мировых и отечественных классиков - Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Сергея Рахманинова - в исполнении лауреатов международных музыкальных конкурсов.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого.