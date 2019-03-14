Японский университет заинтересован в отправке студентов на практику в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Руководство Нагойского университета (Япония) рассмотрит возможность отправки студентов-практикантов в Новосибирский государственный университет (НГУ). Об этом сообщил журналистам в четверг профессор японского вуза, лауреат Нобелевской премии по физике Хироси Амано во время посещения Новосибирска.

"У нас есть глобальная научная программа, которая позволяет наиболее талантливым школьникам старших классов съездить в зарубежные страны, хорошие научные центры. И я думаю, что стоит объединить нашу программу с возможностями Новосибирска, чтобы еще более активно обмениваться как студентами, так и школьниками. Говоря об обменах студентами, у нас есть еще одна программа, по возвращении мы обсудим с руководством [Нагойского] университета возможность посылать наших студентов в качестве интернов на практику сюда, в НГУ. Видно, что тут их смогут принять на высшем уровне", - сказал журналистам Амано.

Во время встречи с финалистами олимпиады Национальной технологической инициативы по профилю "Наносистемы и наноинженерия" Амано отметил высокий уровень подготовки российских школьников. "Я очень удивлен, я впервые вижу, что школьники старших классов могли синтезировать квантовые точки. В Японии такого нет, там даже студенты зачастую не могут это делать", - отметил профессор.

Амано получил Нобелевскую премию по физике в 2014 году за работу 1989 года - изобретение синих диодов, которые сделали возможным создание ярких и энергосберегающих источников белого света. Именно такие сверхъяркие синие диоды на основе нитрида галлия используются в современных ЖК-панелях, экранах смартфонов, вспышках, энергоэффективных лампочках.